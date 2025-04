Dreiste Autodiebe in Chemnitz: Wo ein Mercedes aus Helbersdorf in Thüringen wieder auftauchte

Nur wenige Stunden nach seinem Verschwinden konnte ein Mercedes wieder gefunden werden. Wie das gelang.

Früh geklaut, Mittag gefunden: Diese Erfolgsgeschichte vermeldet die Polizei am Dienstag. Einen Tag zuvor war kurz vor 9 Uhr an der Stollberger Straße in Chemnitz ein Mercedes gestohlen worden. Der Fahrer (24) hatte das Auto kurz verlassen. Der Dieb nutzte das. Die Polizei konnte das Fahrzeug orten. Beamte stellten den 31-Jährigen gegen 11.30...