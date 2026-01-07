MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Dritter mutmaßlicher Anführer von Räuberbande in Chemnitz gefasst

Nach einer Raubserie in Chemnitz sitzen inzwischen drei Verdächtige.
Nach einer Raubserie in Chemnitz sitzen inzwischen drei Verdächtige. Bild: Leonie Asendorpf/dpa
Nach einer Raubserie in Chemnitz sitzen inzwischen drei Verdächtige.
Nach einer Raubserie in Chemnitz sitzen inzwischen drei Verdächtige. Bild: Leonie Asendorpf/dpa
Chemnitz
Dritter mutmaßlicher Anführer von Räuberbande in Chemnitz gefasst
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 14-jähriger Libyer soll als Rädelsführer einer Gruppe in Gablenz agiert haben. Ihm werden mehrere Raubüberfälle und eine gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt.

Die Chemnitzer Polizei hat am Montag einen 14-jährigen libyschen Staatsbürger festgenommen, der im Verdacht steht, seit Mitte November 2025 mehrere Raubüberfälle und eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:15 Uhr
2 min.
Serie reißt nicht ab: Zwei weitere Raubüberfälle in Chemnitz
Erneut ermittelt die Chemnitzer Polizei zu Raubüberfällen auf Jugendliche.
Erneut hat es in Chemnitz Raubüberfälle gegeben, Opfer waren beide Mal Jugendliche. Eine der Taten ereignete sich mitten am Tag.
Benjamin Lummer
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
15:40 Uhr
2 min.
Tatort Stadtpark: Erneuter Raub in Chemnitz
Im Stadtpark hat es am Sonntagabend einen Raub gegeben.
Die Serie an Raubüberfällen setzt sich fort. Ein 26-Jähriger wurde im Stadtpark überfallen. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.
Benjamin Lummer
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
16:30 Uhr
3 min.
Tipfl-Abzocke auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: „Ich dachte erst, es ist ein Scherz“
Für diese Tasse zahlte eine Plauenerin 10 Euro. Regulär kosten die Plauener Weihnachtstipfl 3,50 Euro.
Glühwein mit Nachgeschmack. Für ihr Weihnachtstipfl bezahlte eine Plauenerin fast den dreifachen Preis. Ein Missverständnis oder steckt doch mehr dahinter?
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel