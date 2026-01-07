Dritter mutmaßlicher Anführer von Räuberbande in Chemnitz gefasst

Chemnitz
Ein 14-jähriger Libyer soll als Rädelsführer einer Gruppe in Gablenz agiert haben. Ihm werden mehrere Raubüberfälle und eine gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt.
Die Chemnitzer Polizei hat am Montag einen 14-jährigen libyschen Staatsbürger festgenommen, der im Verdacht steht, seit Mitte November 2025 mehrere Raubüberfälle und eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.