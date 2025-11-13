DRK-Blutspendezentrum in Chemnitz zieht an neuen Standort

Chemnitz
Das DRK-Blutspendezentrum am Zeisigwald hat bereits geschlossen. In wenigen Tagen eröffnet es an neuer Stelle wieder.
Das DRK-Blutspendezentrum in Chemnitz zieht um. Schon seit einigen Tagen hat die Einrichtung nahe der Zeisigwaldkliniken geschlossen. Der neue Standort soll am 25. November mit dem Regelbetrieb starten. Um 11 Uhr findet die Eröffnung statt.
