Drohendes Aus im kommenden Jahr: Kompromiss für Verbleib der Chemnitzer Klosterweihnacht liegt auf dem Tisch

Wegen der Verkleinerung seiner Fläche hat der Betreiber das Aus des Mittelaltermarktes angekündigt – zum Ärger vieler Chemnitzer und des Stadtrates. Nun gibt es eine Idee für den Erhalt.

Noch vier Tage dauert der Chemnitzer Weihnachtsmarkt – und es steht zu befürchten, dass es der letzte mit einem Mittelaltermarkt ist. Für 2026 hat das Rathaus die Fläche, auf dem die Klosterweihnacht derzeit stattfindet, in zwei Areale unterteilt. Eine will ein Gastronom bespielen, die andere ist den historischen Ständen vorbehalten. Die sei... Noch vier Tage dauert der Chemnitzer Weihnachtsmarkt – und es steht zu befürchten, dass es der letzte mit einem Mittelaltermarkt ist. Für 2026 hat das Rathaus die Fläche, auf dem die Klosterweihnacht derzeit stattfindet, in zwei Areale unterteilt. Eine will ein Gastronom bespielen, die andere ist den historischen Ständen vorbehalten. Die sei...