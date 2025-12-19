MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Drohendes Aus im kommenden Jahr: Kompromiss für Verbleib der Chemnitzer Klosterweihnacht liegt auf dem Tisch

Der Mittelaltermarkt gilt als Alleinstellungsmerkmal des Chemnitzer Weihnachtsmarktes.
Der Mittelaltermarkt gilt als Alleinstellungsmerkmal des Chemnitzer Weihnachtsmarktes. Bild: Andreas Seidel
Der Mittelaltermarkt gilt als Alleinstellungsmerkmal des Chemnitzer Weihnachtsmarktes.
Der Mittelaltermarkt gilt als Alleinstellungsmerkmal des Chemnitzer Weihnachtsmarktes. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Drohendes Aus im kommenden Jahr: Kompromiss für Verbleib der Chemnitzer Klosterweihnacht liegt auf dem Tisch
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen der Verkleinerung seiner Fläche hat der Betreiber das Aus des Mittelaltermarktes angekündigt – zum Ärger vieler Chemnitzer und des Stadtrates. Nun gibt es eine Idee für den Erhalt.

Noch vier Tage dauert der Chemnitzer Weihnachtsmarkt – und es steht zu befürchten, dass es der letzte mit einem Mittelaltermarkt ist. Für 2026 hat das Rathaus die Fläche, auf dem die Klosterweihnacht derzeit stattfindet, in zwei Areale unterteilt. Eine will ein Gastronom bespielen, die andere ist den historischen Ständen vorbehalten. Die sei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
1 min.
Stadträte fordern Fortbestand des Mittelalterweihnachtsmarktes in Chemnitz: „Braucht ein kleines Weihnachtswunder“
Der Mittelaltermarkt könnte in diesem Jahr zum letzten Mal Teil des Chemnitzer Weihnachtsmarktes sein.
Das drohende Aus der der beliebten Klosterweihnacht in Chemnitz hat nun auch den Stadtrat beschäftigt.
Erik Anke
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
18:00 Uhr
9 min.
Stimmen Sie ab: Wer ist Ihr Erzgebirger des Jahres 2025?
Ist gesucht: Wer wird Erzgebirger des Jahres 2025?
Die „Freie Presse“ sucht wieder den Erzgebirger des Jahres. Die nominierten Frauen und Männer haben sich 2025 mit besonderen Taten und cleveren Ideen hervorgetan. Wer ist Ihr Favorit? Entscheiden Sie jetzt mit.
unserer Redaktion
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
15.12.2025
2 min.
7000 Unterschriften für die Chemnitzer Klosterweihnacht: Doch noch Hoffnung für 2026?
Auf der Klosterweihnacht gibt es auch Feuershows und Livemusik.
Eigentlich war es der Abgesang auf die Klosterweihnacht. Alle Fristen sind verstrichen. Nun könnten sich die Händler aber doch vorstellen, eine kleinere Fläche zu bespielen.
Jana Peters
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
Mehr Artikel