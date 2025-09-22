„Du Oberbürgermeister, wie kommen Läuse in die Schule?“: Wenn Kinder dem Chemnitzer OB Fragen stellen

Chemnitz
Zum 18. Mal fand in Chemnitz am Montag die Kinderkonferenz statt. Hauptthema waren Kinderrechte. Aber los ging es mit einer Fragerunde der besonderen Art.
Warum haben nicht alle Schulen einen Sozialarbeiter? Kann man Zigaretten verbieten? Warum wird man Bürgermeister? Das sind keine Fragen, die Grundschüler an Oberbürgermeister Sven Schulze gestellt haben. Anlass war die 18. Kinderkonferenz. Hauptthema: Kinderrechte. Aber rings herum ging es bunt zu. Da kam das Stadtsportbund-Maskottchen...
