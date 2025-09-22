Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Du Oberbürgermeister, wie kommen Läuse in die Schule?“: Wenn Kinder dem Chemnitzer OB Fragen stellen

Bild: Toni Söll
Bild: Toni Söll
Chemnitz
„Du Oberbürgermeister, wie kommen Läuse in die Schule?“: Wenn Kinder dem Chemnitzer OB Fragen stellen
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum 18. Mal fand in Chemnitz am Montag die Kinderkonferenz statt. Hauptthema waren Kinderrechte. Aber los ging es mit einer Fragerunde der besonderen Art.

Warum haben nicht alle Schulen einen Sozialarbeiter? Kann man Zigaretten verbieten? Warum wird man Bürgermeister? Das sind keine Fragen, die Grundschüler an Oberbürgermeister Sven Schulze gestellt haben. Anlass war die 18. Kinderkonferenz. Hauptthema: Kinderrechte. Aber rings herum ging es bunt zu. Da kam das Stadtsportbund-Maskottchen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
5 min.
Streit um erste Wurstbude: Vier Fäuste für die Bratwurst
Die Amateurboxer Daniel Bertz (r) gewinnt für Thüringen gegen Hasan Arli für Nürnberg bei dem Show-Boxkampf.
Boxhandschuhe statt Grillzange: Im Deutschen Bratwurstmuseum liefern sich Thüringen und Franken einen Showdown im Streit um den ältesten Bratwurststand. Auch andernorts gibt es einen Wurst-Konflikt.
Stefan Hantzschmann, dpa
12.09.2025
1 min.
Chemnitz: Viadukt-Fest vor dem Tag des offenen Denkmals
Unter dem Bauwerk findet am 13. September von 15 bis 21 Uhr ein Fest mit Vereinen und Initiativen statt, die sich mit Stadtentwicklung und Denkmalschutz beschäftigen.
Michael Brandenburg
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
17:30 Uhr
2 min.
Mountainbiker Lukas Knopf springt Nischel vor der Nase herum
Der Radprofi plant sein zweites Freestyle-Event in der Messe Chemnitz. 2024 kamen 2000 Radsportfans. Bei der zweiten Auflage soll auch der Nachwuchs seine Bühne bekommen.
Denise Märkisch
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel