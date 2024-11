Dubai-Schokolade in Chemnitz: Zwischen „Total lecker“ und „Ich mache den Hype nicht mit“

Die Dubai-Schokolade ist in aller Munde: Jana Döll von Döll Confiserie & Spezialitäten in der Sachsenallee hat alle 100 Tafeln am Samstag verkauft. Bis zum Nikolaustag am 6. Dezember sollen Schokolade und Pralinen nachgeordert werden. Bild: Toni Söll