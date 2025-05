Düsseldorf in Chemnitz: Stadt eröffnet Repräsentanz

Partnerstädte hat Chemnitz einige. Düsseldorf will es im Kulturhauptstadtjahr genau wissen. Es geht um Kunst – natürlich.

In der Stadtwirtschaft auf dem Sonnenberg, Jakobstraße 46, wird Düsseldorf kommende Woche eine Repräsentanz auf Zeit in Chemnitz eröffnen. Die beiden Städte wollen ihre Verbundenheit zeigen und zum kulturellen Dialog einladen. Los geht es mit einer Installation des Künstlers Mischa Kuball. Sie heißt „eight planets, one star, one world...