Durchgestrichenes Hakenkreuz in Chemnitzer Comenius-Grundschule: Zehnjähriger bekommt Schulverweis

Ein Zehnjähriger sitzt in der Grundschule und kritzelt ein durchgestrichenes Hakenkreuz in sein Malheft. Er wird strafversetzt, bekommt einen Schulverweis. Verkehrte Welt?

Es passt komplett nicht ins Sachsen-Klischee. Oder doch, wunderbar sogar. Die Geschichte spielt in der Jan-Amos-Comenius-Grundschule am Stadtrand von Chemnitz. In den vergangenen Tagen hat die Grundschule deswegen auf Google so miese Rezensionen eingefahren, dass sie von 5 Sternen auf 1,8 Sterne abgesackt ist: