E-Autos Laden für Mieter: Wo geht das in Chemnitz?

Wer ein Einfamilienhaus hat, kann sich eine Wallbox anschaffen oder investiert gleich in eine Solaranlage zum Laden seines Elektro-Autos. Solche Möglichkeiten haben Mieter nicht. Was haben ihre Vermieter für sie im Angebot?

Ringo Lottig sieht einen entscheidenden Vorteil bei der Elektro-Mobilität darin, dass die Fahrzeuge ihre Energie auch dort laden können, wo sie längere Zeit stehen. Das ist einerseits auf der Arbeit, andererseits zu Hause der Fall. Ringo Lottig sieht einen entscheidenden Vorteil bei der Elektro-Mobilität darin, dass die Fahrzeuge ihre Energie auch dort laden können, wo sie längere Zeit stehen. Das ist einerseits auf der Arbeit, andererseits zu Hause der Fall.