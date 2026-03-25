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Im CSG-Wohngebiet „Tanzende Siedlung“ gibt es neben Ladepunkten an den Stellplätzen auch öffentliche Ladesäulen.
Im CSG-Wohngebiet „Tanzende Siedlung“ gibt es neben Ladepunkten an den Stellplätzen auch öffentliche Ladesäulen. Foto: Andreas Seidel/Archiv
An der Carl-von-Ossietzky-Straße gibt es seit 2025 einen Parkplatz mit Ladesäulen der CAWG.
An der Carl-von-Ossietzky-Straße gibt es seit 2025 einen Parkplatz mit Ladesäulen der CAWG. Foto: Denise Märkisch
Auf dem Kaßberg hat Eins-Energie Ladesäulen beispielsweise an der Walter-Oertel-Straße aufgestellt.
Auf dem Kaßberg hat Eins-Energie Ladesäulen beispielsweise an der Walter-Oertel-Straße aufgestellt. Foto: Christian Mathea/Archiv
Im CSG-Wohngebiet „Tanzende Siedlung“ gibt es neben Ladepunkten an den Stellplätzen auch öffentliche Ladesäulen.
Im CSG-Wohngebiet „Tanzende Siedlung“ gibt es neben Ladepunkten an den Stellplätzen auch öffentliche Ladesäulen. Foto: Andreas Seidel/Archiv
An der Carl-von-Ossietzky-Straße gibt es seit 2025 einen Parkplatz mit Ladesäulen der CAWG.
An der Carl-von-Ossietzky-Straße gibt es seit 2025 einen Parkplatz mit Ladesäulen der CAWG. Foto: Denise Märkisch
Auf dem Kaßberg hat Eins-Energie Ladesäulen beispielsweise an der Walter-Oertel-Straße aufgestellt.
Auf dem Kaßberg hat Eins-Energie Ladesäulen beispielsweise an der Walter-Oertel-Straße aufgestellt. Foto: Christian Mathea/Archiv
Chemnitz
E-Autos Laden für Mieter: Wo geht das in Chemnitz?
Redakteur
Von Christian Mathea
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Wer ein Einfamilienhaus hat, kann sich eine Wallbox anschaffen oder investiert gleich in eine Solaranlage zum Laden seines Elektro-Autos. Solche Möglichkeiten haben Mieter nicht. Was haben ihre Vermieter für sie im Angebot?

Ringo Lottig sieht einen entscheidenden Vorteil bei der Elektro-Mobilität darin, dass die Fahrzeuge ihre Energie auch dort laden können, wo sie längere Zeit stehen. Das ist einerseits auf der Arbeit, andererseits zu Hause der Fall.
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