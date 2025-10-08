E-Scooter im Schloßteich und der Chemnitz: Anbieter sieht Schuld meist nicht bei den Fahrern

Für die einen sind sie ein bequemes Fortbewegungsmittel, für andere stehen sie nur im Weg. Kuriose Fundorte von E-Scootern sorgen immer wieder für Gesprächsstoff. Nun äußert sich der Anbieter.

Ein Jahr nach der Umfirmierung der E-Scooter von Tier zu Dott ist das Unternehmen mit den Nutzungszahlen in Chemnitz zufrieden. Während die E-Scooter im Sommer naturgemäß stärker frequentiert werden, verzeichnet das Unternehmen in Chemnitz auch eine konstante und rege Nutzung in den kälteren Monaten. „Darüber freuen wir uns sehr", sagt...