Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • E-Scooter im Schloßteich und der Chemnitz: Anbieter sieht Schuld meist nicht bei den Fahrern

Ein E-Scooter der Marke Dott wurde am Dienstag auf des Höhe Pfortenstegs in die Chemnitz geworfen.
Ein E-Scooter der Marke Dott wurde am Dienstag auf des Höhe Pfortenstegs in die Chemnitz geworfen. Bild: Heike Hubricht
Ein E-Scooter der Marke Dott wurde am Dienstag auf des Höhe Pfortenstegs in die Chemnitz geworfen.
Ein E-Scooter der Marke Dott wurde am Dienstag auf des Höhe Pfortenstegs in die Chemnitz geworfen. Bild: Heike Hubricht
Chemnitz
E-Scooter im Schloßteich und der Chemnitz: Anbieter sieht Schuld meist nicht bei den Fahrern
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für die einen sind sie ein bequemes Fortbewegungsmittel, für andere stehen sie nur im Weg. Kuriose Fundorte von E-Scootern sorgen immer wieder für Gesprächsstoff. Nun äußert sich der Anbieter.

Ein Jahr nach der Umfirmierung der E-Scooter von Tier zu Dott ist das Unternehmen mit den Nutzungszahlen in Chemnitz zufrieden. Während die E-Scooter im Sommer naturgemäß stärker frequentiert werden, verzeichnet das Unternehmen in Chemnitz auch eine konstante und rege Nutzung in den kälteren Monaten. „Darüber freuen wir uns sehr“, sagt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.07.2025
1 min.
Chemnitz: 45-Jähriger fährt unter Drogen und mit geklauten E-Scooter
Die Polizei stoppte am Donnerstag Abend einen E-Scooter-Fahrer.
Am Donnerstag schnappte die Polizei einen Mann auf dem Sonneberg, der mit Drogen und einen geklauten E-Scooter unterwegs war.
Johannes Fromm
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
23.07.2025
1 min.
Chemnitz: Kontrolle an Sachsenallee bringt zwei Männer in Bedrängnis
Nach einer Personenkontrolle wird ein Mann inhaftiert und ein E-Scooter sichergestellt.
Bei einer Kontrolle an der Sachsenallee konnte die Polizei einen Mann ausfindig machen, gegen den ein offener Haftbefehl vorlag. Ein anderer war mit einem geklauten E-Scooter unterwegs.
Cora Lantzsch
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
Mehr Artikel