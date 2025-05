E-Scooterfahrerin nach Sturz in Chemnitz bewusstlos

Wie es zu dem Unfall an der Bernsdorfer Straße kam, ist noch ungeklärt. Die Polizei sucht Zeugen.

Chemnitz.

Passanten haben am Mittwochmorgen auf dem Gehweg an der Bernsdorfer Straße in Chemnitz eine bewusstlose Frau gefunden und die Polizei informiert. Die 35-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Neben der Frau lag noch ein E-Scooter. Offenbar war die Frau zwischen Turnstraße und Südbahnstraße damit gestürzt.