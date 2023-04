Ehefrau auf offener Straße erschossen: Chemnitzer wegen Mordes vor Gericht

Die Frau war am 31. Oktober 2022 in der schleswig-holsteinischen Kreisstadt auf offener Straße erschossen worden. Zuvor war sie von Chemnitz zunächst in ein Frauenhaus nach Singen am Bodensee geflohen. Als ihr Mann sie dort schon aufgespürt hatte, entkam sie ihm zunächst. Was die Staatsanwaltschaft zum Mordmotiv sagt und warum es auch um Vergewaltigung geht.