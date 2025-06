Ehemaliger Sänger von „Polarkreis 18“ mit neuem Song über Chemnitz

Die Band Kraftklub hat am Mittwoch mit einem Chor vorgelegt. Felix Räuber hat sich für seine Hommage an die Stadt ebenfalls Sänger aus Chemnitz gesucht. Aber das Lied ist nur ein Teil eines großen Projekts.

Wer am Donnerstag zur Mittagszeit über den Markt gelaufen ist, der hätte bereits die Melodie des neuen Chemnitz-Liedes hören können. An diesem Tag spielte Felix Räuber die Glocken des Carillon im Rathaus. Der ehemalige Sänger der Dresdner Band „Polarkreis 18“ reist gerade zu mehreren Orten in Sachsen, um den Klang seiner Heimat...