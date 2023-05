Ehrenamtliche Wahlhelfer erhalten in Limbach-Oberfrohna zukünftig mehr Geld

Die finanziellen Entschädigungen für ehrenamtliche Wahlhelfer werden in Limbach-Oberfrohna angehoben. Das hat der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung beschlossen. Die Beträge erhöhen sich einmalig um 10 Euro. In der Vergangenheit war es laut Oberbürgermeister Gerd Härtig (Freie Wähler) zunehmend schwierig, Bürger für das Ehrenamt als Wahlhelfer...