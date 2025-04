Ein 55-jähriger Mann wird in Chemnitz Opfer einer Attacke und muss ins Krankenhaus

Im Stadtteil Gablenz haben Unbekannte auf einen 55-Jährigen eingetreten. Die mutmaßlichen Täter konnten vor dem Eintreffen der Polizei flüchten.

Chemnitz.

Ein Jugendlicher hat am Dienstagabend im Stadtteil Gablenz beobachtet, wie zwei Unbekannte auf einen am Boden liegenden Mann einschlagen und eintreten. Deshalb rief er die Polizei. Laut bisherigen Erkenntnissen ereignete sich das Geschehen gegen 21.15 Uhr an der Augustusburger Straße. Laut Zeuge schlugen und traten zwei bislang unbekannte Männer auf das Opfer ein. Deshalb rief der Zeuge die Polizei und den Rettungsdienst. Die beiden Angreifer flüchteten dann in unbekannte Richtung, noch bevor Polizei und Rettungskräfte eintrafen. Der Polizei gelang es später nicht mehr, die mutmaßlichen Angreifer im Umfeld der Tat zu stellen. Rettungskräfte brachten das 55-jährige verletzte Angriffsopfer ins Krankenhaus. (reu)