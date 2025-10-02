Ein Bürgerrat als Berater fürs Chemnitzer Rathaus? Das ist aus dem Vorschlag geworden

Chemnitz
Zufällig ausgewählte Chemnitzerinnen und Chemnitzer sollten nach Ansicht der Grünen in die Diskussion zur Finanzmisere der Stadt einbezogen werden. Nun gibt es eine Entscheidung.
Wenn Chemnitz schon sparen muss, dann sollten die Einwohner der Stadt wenigstens mitreden können darüber, wo der Rotstift angesetzt wird. Für dieses Ansinnen haben die Grünen jüngst im Chemnitzer Stadtrat um Unterstützung geworben.
