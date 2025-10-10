Ein Chemnitzer Haus fällt auf: War Hundertwasser in Schloßchemnitz?

Chemnitz
In der nicht gerade aufregenden Zeile ehemaliger Mietskasernen der Kanalstraße sticht seit Kurzem eine Fassade optisch heraus. Michael Spiegler hat sie zum Kunstwerk umgestaltet.
Der Hausbesitzer ist selbst der Handwerker. Noch sind letzte Handgriffe zu tun. Michael Spiegler klebt Bruchstücke farbiger Fliesen an den Sockel gemäß der Vorzeichnungen. „Es ist alles ökologisch verträgliches Material“, sagt er.
