Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Ein Chemnitzer Haus fällt auf: War Hundertwasser in Schloßchemnitz?

Michael Spiegler macht alle Arbeiten an seinem Haus selbst.
Michael Spiegler macht alle Arbeiten an seinem Haus selbst. Bild: Andreas Seidel
Michael Spiegler macht alle Arbeiten an seinem Haus selbst.
Michael Spiegler macht alle Arbeiten an seinem Haus selbst. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Ein Chemnitzer Haus fällt auf: War Hundertwasser in Schloßchemnitz?
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der nicht gerade aufregenden Zeile ehemaliger Mietskasernen der Kanalstraße sticht seit Kurzem eine Fassade optisch heraus. Michael Spiegler hat sie zum Kunstwerk umgestaltet.

Der Hausbesitzer ist selbst der Handwerker. Noch sind letzte Handgriffe zu tun. Michael Spiegler klebt Bruchstücke farbiger Fliesen an den Sockel gemäß der Vorzeichnungen. „Es ist alles ökologisch verträgliches Material“, sagt er.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:30 Uhr
4 min.
Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag
Cecile Zeise hat drei Jahre Ausbildung hinter sich. Nun hat sie als Anästhesietechnische Assistentin am Klinikum Chemnitz angefangen.
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Erik Anke
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
08:28 Uhr
1 min.
Bahnstrecke bei Glauchau wegen Unfall gesperrt
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt.
Am Bahndamm in Niederlungwitz ist ein Auto die Böschung hinabgerutscht.
Stefan Stolp
Von Jens Kassner
4 min.
01.10.2025
4 min.
Simmel-Neubau in Chemnitz: Der rosa Elefant im Stadtraum
Meinung
Redakteur
Das „Johanniskarree“ fällt durch seine große, kaum untergliederte Baumasse auf.
Ein Teil der neuen Johannis-Vorstadt in Chemnitz ist fertiggestellt, die Märkte im neuen Simmel-Komplex an der Bahnhofstraße seit Dienstag geöffnet. Kann der Neubau die hohen Erwartungen einlösen?
Jens Kassner
21.09.2025
4 min.
Chemnitz leuchtet nicht nur bei „Light our Vision“: Wo es das ganze Jahr über Lichtkunst in der Stadt gibt
Lichtkunst an der Schloßkirche, dem Museum und dem Schornstein.
Das Lichtfestival lässt zum dritten Mal die Stadt für einige Tage erstrahlen. Doch es gibt das ganze Jahr über Lichtkunst zu bewundern. In diesem Jahr sind gleich drei Arbeiten hinzugekommen.
Jens Kassner
Mehr Artikel