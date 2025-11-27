Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ein Gutschein, 40 Einkaufsmöglichkeiten: Neuer Chemnitz-Gutschein soll Innenstadt stärken

Mit einem Gutschein sollen Innenstadtbesucher künftig bei 40 Anbietern einkaufen können.
Mit einem Gutschein sollen Innenstadtbesucher künftig bei 40 Anbietern einkaufen können. Bild: A. Seidel/Archiv
Mit einem Gutschein sollen Innenstadtbesucher künftig bei 40 Anbietern einkaufen können.
Mit einem Gutschein sollen Innenstadtbesucher künftig bei 40 Anbietern einkaufen können. Bild: A. Seidel/Archiv
Chemnitz
Ein Gutschein, 40 Einkaufsmöglichkeiten: Neuer Chemnitz-Gutschein soll Innenstadt stärken
Redakteur
Von Julia Grunwald
Mehr Menschen zum Einkaufen in die Innenstadt locken, das ist die Idee des Rathauses. Zahlreiche lokale Anbieter akzeptieren den Gutschein. Für Arbeitgeber gibt es ein besonderes Angebot.

Ein Gutschein und mehr als 40 Möglichkeiten, ihn in Chemnitz auszugeben: Das ist die Idee hinter dem neuen „Chemnitz City“-Gutschein, der ab sofort gekauft und vor Ort eingelöst werden kann. Die Idee dafür stammt aus dem Geschäftsbereich Wirtschaft der Stadt Chemnitz. Der Gutschein richtet sich an Einwohner, Besucher und diejenigen, die...
