  • Ein Hartmannsdorfer stapelt genau: Wie Ludwig Hörnlein Junior zu einer Weltmeisterschaft kam

Die Teilnehmer mussten verschiedene Disziplinen absolvieren – vom Balancieren über Slalomfahren bis hin zum Einfädeln von Gewichten an eine Metallstange. Bild: Ludwig Hörnlein Junior
Die Teilnehmer mussten verschiedene Disziplinen absolvieren – vom Balancieren über Slalomfahren bis hin zum Einfädeln von Gewichten an eine Metallstange. Bild: Ludwig Hörnlein Junior
Chemnitz Umland
Ein Hartmannsdorfer stapelt genau: Wie Ludwig Hörnlein Junior zu einer Weltmeisterschaft kam
Von Laetitia Feddersen
Er ist 21, studiert dual Betriebswirtschaft, arbeitet im Familienbetrieb einer Brauerei – und steht plötzlich im Viertelfinale einer Weltmeisterschaft: Das ist Ludwig Hörnlein aus Hartmannsdorf.

In Hartmannsdorf bei Chemnitz steht die Brauerei Brauhaus Hartmannsdorf GmbH – und mittendrin: Ludwig Hörnlein Junior. Der 21-Jährige ist schlank, hat dunkle Locken und immer ein Lachen auf den Lippen – ob im Hörsaal, auf dem Motorradsattel oder hinter dem Steuer eines Staplers. Er studiert in Dresden dual Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt...
