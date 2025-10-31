Ein Hartmannsdorfer stapelt genau: Wie Ludwig Hörnlein Junior zu einer Weltmeisterschaft kam

Chemnitz Umland
Er ist 21, studiert dual Betriebswirtschaft, arbeitet im Familienbetrieb einer Brauerei – und steht plötzlich im Viertelfinale einer Weltmeisterschaft: Das ist Ludwig Hörnlein aus Hartmannsdorf.
In Hartmannsdorf bei Chemnitz steht die Brauerei Brauhaus Hartmannsdorf GmbH – und mittendrin: Ludwig Hörnlein Junior. Der 21-Jährige ist schlank, hat dunkle Locken und immer ein Lachen auf den Lippen – ob im Hörsaal, auf dem Motorradsattel oder hinter dem Steuer eines Staplers. Er studiert in Dresden dual Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt...
