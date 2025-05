Ein Motiv in Dauerschleife: Ausstellung im Chemnitzer Industriemuseum endet mit 14-stündigem Konzert

100 Objekte aus 52 Museen und Ausstellungsräumen: Das ist der „John Cage. Museumscircle“ im Industriemuseum. Kunst einer Region in einer Ausstellung, so die Idee. Nun endet die Schau – mit einem sehr langen Musikstück.

Ein Museumsdepot, ein Klavier und schon hat man Kunst: Das hört sich etwas kurios an, ist aber von Sonntag auf Montag in Chemnitz möglich. Am 18. Mai endet die Ausstellung „John Cage. Museumscircle“. Und das nicht einfach so. Im Depot des Industriemuseums an der Zwickauer Straße wird das Stück „Vexations“ zu hören sein. 14 Stunden...