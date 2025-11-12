Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ein Schwerverletzter nach heftigem Crash in Chemnitz

Heftiger Unfall mit Motorradfahrer auf der Limbacher Straße am Mittwochvormittag.
Heftiger Unfall mit Motorradfahrer auf der Limbacher Straße am Mittwochvormittag.
Chemnitz
Ein Schwerverletzter nach heftigem Crash in Chemnitz
Von Susanne Kiwitter
Am Mittwochvormittag hat es auf der Limbacher Straße in Chemnitz gekracht. Die Straße war zwei Stunden lang gesperrt.

Ein Motorrad-Fahrer ist am Mittwochfrüh bei einem Zusammenstoß auf der Limbacher Straße schwerverletzt worden. Laut Polizei war die 51-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes von einer Grundstücksausfahrt nach links in Richtung stadteinwärts auf die Straße eingebogen und dabei mit der KTM kollidiert. Der 42-jährige Motorradfahrer war...
