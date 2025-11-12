Ein Schwerverletzter nach heftigem Crash in Chemnitz

Am Mittwochvormittag hat es auf der Limbacher Straße in Chemnitz gekracht. Die Straße war zwei Stunden lang gesperrt.

Ein Motorrad-Fahrer ist am Mittwochfrüh bei einem Zusammenstoß auf der Limbacher Straße schwerverletzt worden. Laut Polizei war die 51-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes von einer Grundstücksausfahrt nach links in Richtung stadteinwärts auf die Straße eingebogen und dabei mit der KTM kollidiert. Der 42-jährige Motorradfahrer war...