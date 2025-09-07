Ein Streit auf dem Chemnitzer Sonnenberg eskaliert und es gibt mehrere Verletzte

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung auf einem Spielplatz schlagen zwei Gruppierungen aufeinander ein. Die Polizei muss ausrücken.

Chemnitz.

Am 6. September ist es in den Abendstunden zu einem Polizeieinsatz auf dem Sonnenberg gekommen. Laut Information gerieten auf einem Spielplatz auf dem Lessingplatz zwei Gruppierungen aneinander, nachdem ein Streit eskalierte. Bei der Auseinandersetzung wurden ein 15-Jähriger, eine 47-jährige Frau sowie ein 26-jähriger Mann verletzt. Laut Angaben der Polizei soll es zunächst verbale Streitigkeit zwischen den Beteiligten gegeben haben. Als die 47-Jährige schlichten wollte, mündete der Disput in Handgreiflichkeiten. Anschließend flüchteten die Angreifer. Die Polizei konnte jedoch fünf Tatverdächtige im Alter von 14 bis 17 Jahren stellen. Die Ermittlungen gegen die beteiligten Deutschen, Tschechen und Slowaken dauern an. (reu)