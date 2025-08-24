Ein Stück Munch für Zuhause: Das ist der Merchandise zur Ausstellung der Chemnitzer Kunstsammlungen

Chemnitz
Seit knapp zwei Wochen lockt die neue Munch-Ausstellung mit weltbekannten Kunstwerken. Wer vom Anschauen nicht genug bekommt, kann sie auch in sämtlichen Ausführungen mitnehmen. Ein Überblick.
Schon zur Mittagszeit herrscht in den Fluren der Kunstsammlungen am Theaterplatz Trubel. Doch nicht nur die Ausstellungen sind gut besucht. Auch im Museumsshop gehen regelmäßig Andenken über die Theke. Besonders beliebt: alles, was sich um Edvard Munch dreht.
