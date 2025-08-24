Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Ein Stück Munch für Zuhause: Das ist der Merchandise zur Ausstellung der Chemnitzer Kunstsammlungen

Auf vielen Objekten ist das wohl berühmteste Motiv des Künstlers zu sehen.
Auf vielen Objekten ist das wohl berühmteste Motiv des Künstlers zu sehen. Bild: Cora Lantzsch
Auf vielen Objekten ist das wohl berühmteste Motiv des Künstlers zu sehen.
Auf vielen Objekten ist das wohl berühmteste Motiv des Künstlers zu sehen. Bild: Cora Lantzsch
Chemnitz
Ein Stück Munch für Zuhause: Das ist der Merchandise zur Ausstellung der Chemnitzer Kunstsammlungen
Von Cora Lantzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit knapp zwei Wochen lockt die neue Munch-Ausstellung mit weltbekannten Kunstwerken. Wer vom Anschauen nicht genug bekommt, kann sie auch in sämtlichen Ausführungen mitnehmen. Ein Überblick.

Schon zur Mittagszeit herrscht in den Fluren der Kunstsammlungen am Theaterplatz Trubel. Doch nicht nur die Ausstellungen sind gut besucht. Auch im Museumsshop gehen regelmäßig Andenken über die Theke. Besonders beliebt: alles, was sich um Edvard Munch dreht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.08.2025
5 min.
Edvard Munchs „Angst“ in Chemnitz: So startete die spektakulärste Schau der Kulturhauptstadt 2025
Vorhang auf für die „Angst“: Kuratorin Diana Kopka (l.) erläuterte der norwegischen Botschafterin Laila Stenseng (r.) und anderen VIP-Gästen Andy Warhols „Das Geschrei (Nach Munk)“.
Norwegens Botschafterin und Sachsens Ministerpräsident sprechen zur Eröffnung - dann wollen Hunderte den „Schrei“ und den „Blick aufs Chemnitztal“ des weltberühmten Norwegers sehen.
Oliver Hach
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
21:25 Uhr
3 min.
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
23.08.2025
4 min.
Edvard Munch in Chemnitz: Hier hielt sich der Künstler in der Stadt auf
Andrea Pötzsch zeigt im vermutlichen Gastraum Munchs eine Reproduktion des Bildes vom Chemnitztal.
Es waren rund vier Wochen, die Edvard Munch auf Einladung der Familie Esche in Chemnitz zubrachte. Manche Orte, die mit dem Aufenthalt in Zusammenhang stehen, gibt es nicht mehr.
Jens Kassner
21:13 Uhr
2 min.
Transfer-Ansage der Bosse - Eberl: "Gibt keine dicke Luft"
Max Eberl äußert sich zu den Münchner Transfer-Aktivitäten. (Archivbild)
Die Bosse von Bayern München haben beschlossen, dass in dieser Transferperiode kein Spieler mehr gekauft wird. Der Sportvorstand muss mit dieser Vorgabe leben.
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
Mehr Artikel