Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Ein Stück Vietnam in Chemnitz: Die Geschichte des „Moli Modo“-Chefs

„Moli Modo"-Inhaber Moritz Braun mit einer Auswahl seiner Speisen.
„Moli Modo"-Inhaber Moritz Braun mit einer Auswahl seiner Speisen. Bild: Steffi Hofmann
„Moli Modo"-Inhaber Moritz Braun mit einer Auswahl seiner Speisen.
„Moli Modo"-Inhaber Moritz Braun mit einer Auswahl seiner Speisen. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Ein Stück Vietnam in Chemnitz: Die Geschichte des „Moli Modo“-Chefs
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Moritz Braun ist erst 27 Jahre alt und führt schon ein großes Lokal in der Chemnitzer Innenstadt. Von der Pike auf gelernt hat er das nicht. Er kommt ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich.

Sushi in vielen Varianten und warme Speisen aus der vietnamesischen Küche gibt es seit eineinhalb Jahren im Restaurant „Moli Modo“ am Rosenhof. Wer das Lokal betritt, sieht auch ausschließlich asiatische Mitarbeiter. Nur der Chef des Ganzen ist keiner aus Asien. Moritz Braun kommt aus Mosel bei Zwickau, ist erst 27 Jahre alt und sagt: „Ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
14:55 Uhr
1 min.
Polizei warnt vor Auto-Einbrüchen: In Freiberg und Döbeln wurden Rucksack und Geldbörsen gestohlen
Unbekannte (Symbolfoto) haben in den vergangenen Tagen in Mittelsachsen Autos aufgebrochen.
Die Täter hatten jeweils die Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen. Die Polizei rät erneut, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen.
FP
08.08.2025
4 min.
Essen unter freiem Himmel in Chemnitz: Wo wird am längsten gekocht?
Im Brazil an der Inneren Klosterstraße wird noch bis spätabends Essen serviert.
An lauen Sommerabenden gehört kulinarischer Genuss einfach dazu. Wer bei Hitze jedoch keinen Appetit hat und lieber etwas später essen gehen will, wird dennoch fündig. „Freie Presse“ liefert einen Überblick.
Luisa Ederle, Cora Lantzsch
14:54 Uhr
1 min.
Beachvolleyball: Zauberkugel-Tag im Oelsnitzer Freibad beginnt erst mal sportlich
Beim Pokalturnier im Beachvolleyball geht es am Samstag im Oelsnitzer Freibad wieder hoch her.
Zehn Hobbymannschaften aus Oelsnitz und Umgebung kämpfen am Samstag im Freibad Elstergarten um den Zauberpokal, der jetzt Villmann-Security-Cup heißt.
Thomas Gräf
12.07.2025
4 min.
Asiatisch essen in Chemnitz: Kulinarischer Wegweiser mit Highlights und Tipps
Das „Miyu Sushi Bar & Fusion“ auf dem Sonnenberg bietet seinen Gästen Sushi und asiatische Fusionsküche an.
Asiatische Küche gehört zu den beliebtesten internationalen Esskulturen. Doch welche Restaurant-Adresse in Chemnitz kann man ansteuern? „Freie Presse“ hat sich umgesehen und durchprobiert.
Jakob Nützler
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel