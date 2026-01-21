MENÜ
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Einbruch in Chemnitzer Veranstaltungszentrum Luxor

Die Feuerwehr half mit einer Drehleiter bei der Tätersuche. Bild: Jan Härtel
Die Feuerwehr half mit einer Drehleiter bei der Tätersuche. Bild: Jan Härtel
Die Feuerwehr half mit einer Drehleiter bei der Tätersuche.
Die Feuerwehr half mit einer Drehleiter bei der Tätersuche. Bild: Jan Härtel
Update
Chemnitz
Einbruch in Chemnitzer Veranstaltungszentrum Luxor
Redakteur
Von Christian Mathea
Zehn Polizeifahrzeuge waren im Einsatz. Die Feuerwehr half mit der Drehleiter bei der Suche nach den Tätern.

In der Nacht auf Mittwoch sind Unbekannte in das Veranstaltungszentrum Luxor an der Hartmannstraße eingebrochen und haben damit einen Großeinsatz der Polizei ab 4.45 Uhr ausgelöst. Die Polizei bestätigt den Einbruch, die Pressestelle konnte zunächst keine weiteren Details nennen.
