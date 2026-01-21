Einbruch in Chemnitzer Veranstaltungszentrum Luxor

Zehn Polizeifahrzeuge waren im Einsatz. Die Feuerwehr half mit der Drehleiter bei der Suche nach den Tätern.

In der Nacht auf Mittwoch sind Unbekannte in das Veranstaltungszentrum Luxor an der Hartmannstraße eingebrochen und haben damit einen Großeinsatz der Polizei ab 4.45 Uhr ausgelöst. Die Polizei bestätigt den Einbruch, die Pressestelle konnte zunächst keine weiteren Details nennen.