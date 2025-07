Einbruch in Hartmannsdorf: Täter stehlen Traktor im Wert von 64.000 Euro

Einbruch im Gewerbegebiet von Hartmannsdorf: Die Täter durchtrennten einen Zaun und entwendeten einen wertvollen Traktor. Was bekannt ist.

Bisher Unbekannte sind zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in ein Firmengelände an der Mühlauer Straße in Hartmannsdorf eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, durchtrennten die Täter zunächst einen Zaun und verschafften sich so Zutritt auf das Gelände im Gewerbegebiet. Sie nahmen einen Traktor vom Typ AXOS 240 mit, der im vergangenen...