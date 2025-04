Einbrüche auf dem Kaßberg und in Altendorf: Täter hatten es vor allem auf Geld abgesehen

Auf dem Kaßberg wurden gleich zwei Geschäfte von Einbrechern heimgesucht. Zudem drangen Unbekannte in eine Wohnung auf der Limbacher Straße ein. Was bekannt ist.

Die Täter schlugen nach Geschäftsschließung zu. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen sind Unbekannte in zwei Geschäfte auf dem Kaßberg eingebrochen. In der Weststraße hebelten sie eine Nebentür auf. Eine dreistellige Summe Bargeld, Schlüssel sowie Arbeitsmaterialien wurden gestohlen. Wenige hundert Meter weiter stiegen Unbekannte in...