  • Eine Postmeilensäule für Chemnitz: Was August der Starke konnte, wollen diese Chemnitzer noch einmal schaffen

Rolf Schmalfuß von der Forschungsgruppe Kursächsische Postmeilensäulen präsentiert vor dem Fahrzeugmuseum den Teil der Säule, der künftig die Inschriften enthalten wird.
Rolf Schmalfuß von der Forschungsgruppe Kursächsische Postmeilensäulen präsentiert vor dem Fahrzeugmuseum den Teil der Säule, der künftig die Inschriften enthalten wird. Bild: Ingolf Wappler
Chemnitz
Eine Postmeilensäule für Chemnitz: Was August der Starke konnte, wollen diese Chemnitzer noch einmal schaffen
Von Ingolf Wappler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Anfang ist gemacht, ein erster Stein der Säule wurde kürzlich aufgestellt. Weitere Spenden und Sponsoren sollen das barocke Verkehrsdenkmal zurück ins Stadtbild bringen.

Die Stadt könnte schon bald ein Stück ihrer verlorenen Geschichte zurückerhalten. Zum 300-jährigen Jubiläum der kursächsischen Postmeilensäulen wollen der Chemnitzer Geschichtsverein und die Forschungsgruppe Kursächsische Postmeilensäulen eine Distanzsäule wieder errichten lassen. Erste sichtbare Schritte sind bereits gemacht: Vor dem...
