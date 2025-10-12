Eine Postmeilensäule für Chemnitz: Was August der Starke konnte, wollen diese Chemnitzer noch einmal schaffen

Ein Anfang ist gemacht, ein erster Stein der Säule wurde kürzlich aufgestellt. Weitere Spenden und Sponsoren sollen das barocke Verkehrsdenkmal zurück ins Stadtbild bringen.

Die Stadt könnte schon bald ein Stück ihrer verlorenen Geschichte zurückerhalten. Zum 300-jährigen Jubiläum der kursächsischen Postmeilensäulen wollen der Chemnitzer Geschichtsverein und die Forschungsgruppe Kursächsische Postmeilensäulen eine Distanzsäule wieder errichten lassen. Erste sichtbare Schritte sind bereits gemacht: Vor dem... Die Stadt könnte schon bald ein Stück ihrer verlorenen Geschichte zurückerhalten. Zum 300-jährigen Jubiläum der kursächsischen Postmeilensäulen wollen der Chemnitzer Geschichtsverein und die Forschungsgruppe Kursächsische Postmeilensäulen eine Distanzsäule wieder errichten lassen. Erste sichtbare Schritte sind bereits gemacht: Vor dem...