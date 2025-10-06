Eine Stadt trifft sich im Rathaus: Einwohnerversammlung für ganz Chemnitz geplant

Der Chemnitzer OB und seine Bürgermeisterin und Bürgermeister laden Ende Oktober ein. Wem der Schuh drückt, kann hier direkt Anliegen loswerden.

Welche Projekte werden gerade in der Stadt umgesetzt, was ist geplant und welche Veranstaltungen stehen an? All diese Fragen sollen bei der zentralen Einwohnerversammlung für ganz Chemnitz am 30. Oktober beantwortet werden. Von 17 bis 19 Uhr laden der Oberbürgermeister, die Bürgermeisterin und Bürgermeister ins Rathaus ein. Eine Stunde davon...