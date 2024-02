Einkaufen ohne Kasse: 24-Stunden-Shop öffnet an A4 in Lichtenau

Endlich geht es am Schnelladepark nahe des Oliparkes in Lichtenau richtig los: Ein Laden mit künstlicher Intelligenz und Robotertechnik empfängt jetzt rund um die Uhr. Der Einkauf der Zukunft hat begonnen.

Am Olipark an der A4 in Lichtenau ist am Dienstag der erste 24-Stunden-Shop eröffnet worden. Am neuen Schnellladepark hält der neue Markt knapp 200 Artikel bereit. Lekkerland, ein Tochterunternehmen der Rewe-Einkaufsmärkte, ermöglicht einen Einkauf rund um die Uhr. Unter der Marke „Rewe ready“ ist ein Shop in der Größe eines Containers...