Einkaufen von der Couch: Welche Supermärkte in Chemnitz Abhol- und Bringservice bieten

Immer mehr Chemnitzer bestellen ihre Lebensmittel online, holen sie später ab oder lassen sich die Ware liefern. Die Supermärkte bauen ihre Abholbereiche aus. Bei den Fahrern gibt es schon Engpässe.

Zur Primetime, wenn an den TV-Bildschirmen nach der „Tagesschau“ die Filme und Shows starten, gehen die meisten Bestellungen im Rewe-Supermarkt an der Beyerstraße ein. Offenbar sitzen die Kunden zu dieser Zeit auf der Couch und haben Zeit, ihren Einkauf zu erledigen. Zur Primetime, wenn an den TV-Bildschirmen nach der „Tagesschau“ die Filme und Shows starten, gehen die meisten Bestellungen im Rewe-Supermarkt an der Beyerstraße ein. Offenbar sitzen die Kunden zu dieser Zeit auf der Couch und haben Zeit, ihren Einkauf zu erledigen.