Einkaufszentrum wird zur großen „Abzapfsäule“: Blutspendemarathon in Chemnitz mit Rekordziel

Am 25. Oktober findet der DRK-Blutspendemarathon in der „Galerie Roter Turm“ statt. Ein alter Rekord soll endlich gebrochen werden. Wer dabei sein kann und wie es funktioniert.

Am 25. Oktober wird der 44. DRK-Blutspendemarathon in Chemnitzer „Galerie Roter Turm“ stattfinden. Dabei wird versucht, einen langjährigen Rekord zu brechen. Im Jahr 2016 kamen bei einem solchen Marathon 1270 Spenden zusammen. Im April fand der letzte statt, damals spendeten 1033 Menschen Blut. Da geht noch was. Allein in Sachsen werden... Am 25. Oktober wird der 44. DRK-Blutspendemarathon in Chemnitzer „Galerie Roter Turm“ stattfinden. Dabei wird versucht, einen langjährigen Rekord zu brechen. Im Jahr 2016 kamen bei einem solchen Marathon 1270 Spenden zusammen. Im April fand der letzte statt, damals spendeten 1033 Menschen Blut. Da geht noch was. Allein in Sachsen werden...