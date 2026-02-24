Eins-Energie holt Digitalisierungs-Experten in die Chef-Etage

Alexander Teichert wird von den Leipziger Stadtwerken nach Chemnitz wechseln. Bei seinem neuen Arbeitgeber ist er nicht zum ersten Mal.

Chemnitz. Der Chemnitzer Energieversorger Eins hat einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer gefunden. Der Aufsichtsrat hat der Personalie am Montag einstimmig zugestimmt. „Mit Alexander Teichert haben wir neben Roland Warner als Vorsitzenden der Geschäftsführung einen jungen und engagierten Geschäftsführer gefunden, der die Entwicklung von eins langfristig prägen kann“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Sylvio Krause, Bürgermeister der Gemeinde Amtsberg.

Teichert ist seit über elf Jahren in der Energiewirtschaft. Er nehme eine Vorreiterrolle in Themen wie Digitalisierung und Automatisierung ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Vor seiner aktuellen Tätigkeit als Geschäftsbereichsleiter Energiehandel bei den Leipziger Stadtwerken war der 40-Jährige bei Eins-Energie als Handelsdispatcher tätig, bevor er zum Bereichsleiter der Syneco Trading mit Standorten in Chemnitz und München berufen wurde.

Am 1. September wird Alexander Teichert seine Tätigkeit bei Eins-Energie aufnehmen. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur ist Vater von drei Kindern und lebt mit seiner Familie in Chemnitz.

Er tritt die Nachfolge von Martin Ridder an, der nach sechs Jahren als kaufmännischer Geschäftsführer Ende 2025 auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlassen hat. (cma)