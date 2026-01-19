MENÜ
  • Chemnitz
  • Einsatz im Zentrum: Mann attackiert und belästigt 20-Jährige

Dank der Zivilcourage von Passanten konnte ein Mann festgenommen werden.
Dank der Zivilcourage von Passanten konnte ein Mann festgenommen werden. Bild: Symbolfoto: Leonie Asendorpf/dpa
Chemnitz
Einsatz im Zentrum: Mann attackiert und belästigt 20-Jährige
Von Luisa Ederle
In der Chemnitzer Moritzstraße hat ein 21-Jähriger am Sonntag eine junge Frau angegriffen und sexuell belästigt. Passanten eilten ihr zur Hilfe.

Am Sonntagnachmittag verfolgte ein 21-jähriger Mann zwei junge Frauen in der Moritzstraße. Er beleidigte eine 20-Jährige unvermittelt und spuckte in ihre Richtung. Als sie ihn ignorierten, versuchte der Angreifer die 20-Jährige zu schlagen und warf eine Mülltonne nach ihr. Anschließend entledigte sich der Mann seiner Hose und entblößte...
