Einsturzgefahr? An Chemnitzer Südring-Brücke drohen erhebliche Einschränkungen

Seit dem Zusammenbruch der Carola-Brücke in Dresden steht die viel befahrene Überführung an der Annaberger Straße unter ständiger Beobachtung. Nun muss offenbar gehandelt werden.

Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden gibt es Konsequenzen für eine erste Brücke ähnlicher Bauart in Chemnitz. Betroffen ist mit dem Südring eine der verkehrsreichsten Verbindungen in der Stadt. Zehntausende Autofahrer sind dort jeden Tag unterwegs.