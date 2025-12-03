Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Eiscafé „Ferioli“ in Chemnitz zum zweiten Mal geschlossen: Wie geht es jetzt weiter?

„Betriebsbedingt vorübergehend geschlossen“ steht an der Eingangstür des „Ferioli“ im ehemaligen Kaufhof.
„Betriebsbedingt vorübergehend geschlossen“ steht an der Eingangstür des „Ferioli“ im ehemaligen Kaufhof. Bild: Christian Mathea
„Betriebsbedingt vorübergehend geschlossen“ steht an der Eingangstür des „Ferioli“ im ehemaligen Kaufhof.
„Betriebsbedingt vorübergehend geschlossen“ steht an der Eingangstür des „Ferioli“ im ehemaligen Kaufhof. Bild: Christian Mathea
Chemnitz
Eiscafé „Ferioli“ in Chemnitz zum zweiten Mal geschlossen: Wie geht es jetzt weiter?
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Eiscafé startete erst vor einem Jahr – kurz vor der zweiten Filiale in Dresden. Während das Geschäft in der Landeshauptstadt geöffnet ist, bleiben die Türen in Chemnitz geschlossen.

Es sollte der große Durchmarsch werden: eine neue Eiscafé-Kette, die in Chemnitz starten und in ganz Deutschland wachsen sollte. Doch zumindest die Chemnitzer „Ferioli“-Filiale ist derzeit geschlossen – mittlerweile zum zweiten Mal. Erst Anfang Oktober blieb das Geschäft im ehemaligen Kaufhof-Gebäude einige Tage „betriebsbedingt“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:54 Uhr
1 min.
Mainz 05 trennt sich von Trainer Henriksen
Bo Henriksen ist nicht mehr Trainer vom FSV Mainz 05.
Der FSV Mainz 05 hat auf die sportliche Krise reagiert und sich von Trainer Bo Henriksen getrennt. Das teilte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga drei Tage nach dem 0:4 beim SC Freiburg mit....
15:55 Uhr
1 min.
50-Jähriger in Chemnitz verprügelt und beraubt
Die Polizei ermittelt zu einem Raub in Chemnitz.
Zwei junge Männer fragten nach Zigaretten. Dann schlugen und traten sie den 50-Jährigen. Was noch geschehen ist.
Lutz Kirchner
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
03.10.2025
1 min.
Ferioli in Chemnitz vorrübergehend geschlossen
Am Fenster bei Ferioli wird auf die Betriebsferien hingewiesen.
Vor einem Jahr startete das neue Konzept. Während das Geschäft in Dresden läuft, stehen Kunden in Chemnitz vor verschlossenen Türen. Wie geht es weiter?
Christian Mathea
12.11.2025
4 min.
Immer mehr Online-Shopping: Was das für Chemnitz bedeutet
Ein typisches Bild auf dem Kaßberg: Paketautos voller Ware vom Online-Shopping.
Der Internethandel legt weiter zu, stationäre Geschäfte schließen. Das ist auch in Chemnitz zu beobachten. Allerdings hängt nicht jede Schließung mit der Online-Konkurrenz zusammen. Wie die Händler darauf reagieren.
Christian Mathea
Mehr Artikel