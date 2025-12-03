Eiscafé „Ferioli“ in Chemnitz zum zweiten Mal geschlossen: Wie geht es jetzt weiter?

Chemnitz
Das Eiscafé startete erst vor einem Jahr – kurz vor der zweiten Filiale in Dresden. Während das Geschäft in der Landeshauptstadt geöffnet ist, bleiben die Türen in Chemnitz geschlossen.
Es sollte der große Durchmarsch werden: eine neue Eiscafé-Kette, die in Chemnitz starten und in ganz Deutschland wachsen sollte. Doch zumindest die Chemnitzer „Ferioli“-Filiale ist derzeit geschlossen – mittlerweile zum zweiten Mal. Erst Anfang Oktober blieb das Geschäft im ehemaligen Kaufhof-Gebäude einige Tage „betriebsbedingt“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.