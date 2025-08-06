Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Eiscafé-Kette von Lukas Podolski eröffnet Filiale in Chemnitz

Ein Eiscafé von Lukas Podolski eröffnet in Chemnitz.
Ein Eiscafé von Lukas Podolski eröffnet in Chemnitz. Bild: Erik Anke, Bernd Thissen/dpa
Ein Eiscafé von Lukas Podolski eröffnet in Chemnitz.
Ein Eiscafé von Lukas Podolski eröffnet in Chemnitz. Bild: Erik Anke, Bernd Thissen/dpa
Chemnitz
Eiscafé-Kette von Lukas Podolski eröffnet Filiale in Chemnitz
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lukas Podolski bringt frischen Wind nach Chemnitz. Seine Eiscreme-Marke „Ice Cream United“ eröffnet in der Inneren Klosterstraße. Die Idee entstand bei einem Treffen auf dem Hockenheimring.

Fußball-Weltmeister Lukas Podolski investiert seit einigen Jahren in verschiedene Geschäftsideen. Der 40-Jährige, der noch immer in der ersten polnischen Fußballliga unter Vertrag steht, hat mit „Strassenkicker“ ein eigenes Modelabel und betreibt seit 2018 die Döner-Imbiss-Kette „Mangal-Döner“ mit. Weniger bekannt ist Podolskis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.07.2025
3 min.
Kann das so gelingen? Chemnitz will Studis mit Gastro-Rabatten vom Campus in die City locken
Vom Campus in die Innere Klosterstraße: Mit Rabatten in der Gastro soll das gelingen.
„Studi Dienstag“ heißt eine neue Kampagne der Stadt in Zusammenarbeit mit Lokalen in der Inneren Klosterstraße. Mit Studierenden-Ausweis gibt es Prozente.
Denise Märkisch
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
23.07.2025
1 min.
Chemnitz: Kommt Lukas Podolskis Dönerkette ins Kaufland?
Im Herbst will Kaufland seine Filiale im Neefepark öffnen.
Dienstleister und Fachgeschäfte sollen das Angebot von Kaufland im Neefepark erweitern. Lukas Podolskis Dönerkette kooperiert anderswo mit Kaufland - kommt sie auch nach Chemnitz?
Christian Mathea
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
14:12 Uhr
1 min.
Fanfaren, Eispiraten, Feierlaune – Stadtfest Crimmitschau geht in Runde zwei
Mit dem Einzug des Crimmitschauer Fanfarenzugs ist das Stadtfest am Samstagmorgen gestartet.
Vom Familienprogramm bis zur kultigen Partyband – in der Innenstadt jagt an diesem Wochenende ein Highlight das nächste.
Jochen Walther
14:09 Uhr
3 min.
Allofs zu Weissman-Debatte: Antisemitismus-Vorwurf "absurd"
Wechselt doch nicht zu Fortuna Düsseldorf: Shon Weissman aus Israel.
Fortuna Düsseldorf entscheidet sich dagegen, einen israelischen Fußballer zu verpflichten. Zuvor hatte es Fan-Proteste wegen Äußerungen des Stürmers im Internet gegeben. Nun spricht Allofs.
Mehr Artikel