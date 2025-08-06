Eiscafé-Kette von Lukas Podolski eröffnet Filiale in Chemnitz

Lukas Podolski bringt frischen Wind nach Chemnitz. Seine Eiscreme-Marke „Ice Cream United“ eröffnet in der Inneren Klosterstraße. Die Idee entstand bei einem Treffen auf dem Hockenheimring.

Fußball-Weltmeister Lukas Podolski investiert seit einigen Jahren in verschiedene Geschäftsideen. Der 40-Jährige, der noch immer in der ersten polnischen Fußballliga unter Vertrag steht, hat mit „Strassenkicker“ ein eigenes Modelabel und betreibt seit 2018 die Döner-Imbiss-Kette „Mangal-Döner“ mit. Weniger bekannt ist Podolskis...