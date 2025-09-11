Elf Autos auf einmal in Chemnitz zerkratzt

Chemnitz
Die Taten passierten innerhalb von vier Stunden. Und die Pkws wurden immer an der gleichen Stelle zerkratzt.
Zerstörungswut an Autos ausgelassen: Am Mittwoch sind auf dem Chemnitzer Sonnenberg innerhalb kurzer Zeit elf Pkw beschädigt worden. Laut Polizei wurden die Fälle zwischen 12.30 und 16.30 Uhr bekannt. Die Autos seien an der Uhlandstraße geparkt gewesen und die Täter hätten jeweils im Heckbereich die Fahrzeuge zerkratzt. Betroffen seien ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.