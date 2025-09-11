Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf dem Sonnenberg wurden elf Autos auf einmal zerkratzt.
Auf dem Sonnenberg wurden elf Autos auf einmal zerkratzt. Bild: Masarik - stock.adobe.com
Chemnitz
Elf Autos auf einmal in Chemnitz zerkratzt
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Taten passierten innerhalb von vier Stunden. Und die Pkws wurden immer an der gleichen Stelle zerkratzt.

Zerstörungswut an Autos ausgelassen: Am Mittwoch sind auf dem Chemnitzer Sonnenberg innerhalb kurzer Zeit elf Pkw beschädigt worden. Laut Polizei wurden die Fälle zwischen 12.30 und 16.30 Uhr bekannt. Die Autos seien an der Uhlandstraße geparkt gewesen und die Täter hätten jeweils im Heckbereich die Fahrzeuge zerkratzt. Betroffen seien ein...
