  • Endlich: Akkuzüge für RE-6-Linie zwischen Chemnitz und Leipzig zugelassen

Der Akku-Zug startete am Mittwoch vom Chemnitzer Hbf aus zu einer weiteren Probefahrt. Foto: Ingolf Wappler
Der Akku-Zug startete am Mittwoch vom Chemnitzer Hbf aus zu einer weiteren Probefahrt. Foto: Ingolf Wappler
Chemnitz
Endlich: Akkuzüge für RE-6-Linie zwischen Chemnitz und Leipzig zugelassen
Von Ingolf Wappler
Die neuen Batterie-Züge für die MRB haben Grünes Licht erhalten. Das Eisenbahn-Bundesamt hat am Mittwoch die Zulassung erteilt. Bis die Züge eingesetzt werden, vergeht aber noch etwas Zeit.

Gute Nachricht für Pendler: Das Eisenbahn-Bundesamt hat den neuen Akku-Triebzug Coradia Continental des Herstellers Alstom für den Betrieb zugelassen. Damit ist der wichtigste Schritt für den Einsatz auf der Regionalexpresslinie 6 von Chemnitz nach Leipzig geschafft. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) als Auftraggeber und künftiger...
