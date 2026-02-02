„Endlich rollt er!“ – Wie RE-6-Pendler den neuen Akku-Zug zwischen Chemnitz und Leipzig erleben

Zwei Jahre später als geplant fuhr am Montag der erste batterieelektrische Zug planmäßig nach Leipzig. Die Premiere nährt die Hoffnung, dass der Verkehr auf dieser Strecke endlich stabiler wird.

Es ist früh, sehr früh am Morgen. Im Hauptbahnhof am Bahnsteig 5 steigen Fahrgäste in einen Zug. Einige fotografieren den Zug mit dem Handy, bevor sie einsteigen. Auf den ersten Blick sieht er aus wie die anderen elektrischen Triebzüge, die seit Jahren rund um Chemnitz unterwegs sind: silberfarben, modern, unspektakulär. Kein Schriftzug weist...