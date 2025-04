Endspurt im Siedlerheim Auerswalde: Griechisches Restaurant „Mythos“ soll Ostern öffnen

Der Vorstand des Siedlervereins hofft auf eine baldige Eröffnung der Gaststätte. Die Umbauten laufen auf Hochtouren. Eine Unsicherheit bleibt.

Maler, Elektriker und Möbelbauer: Die Handwerker geben sich im Siedlerheim in Auerswalde die Klinke in die Hand. „Wenn alles klappt, kann das griechische Restaurant am Gründonnerstag öffnen“, sagt der Vorsitzende des Siedlervereins, Stephan Lazarides. Am 1. April soll ein neuer Hausanschluss installiert werden. Küchengeräte müssten noch...