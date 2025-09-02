Entwarnung vom Versorger: Trinkwasser in Chemnitz wieder keimfrei

Wegen der Überschreitung von Grenzwerten sollten bestimmte Personengruppen über Wochen hinweg auf den Konsum von Leitungswasser verzichten. Nun bestehe kein Risiko mehr, informiert Eins. Zur Ursache des Problems gibt es erste Vermutungen.

Das Trinkwasser in Chemnitz ist wieder uneingeschränkt trinkbar. Das teilt der Versorger, das Unternehmen Eins, mit. Die in der Trinkwasserverordnung vorgesehenen Grenzwerte werden demnach wieder eingehalten; seit mehr als zwei Wochen zeigten Proben keine Befunde für den coliformen Umweltkeim Serratia fonticola mehr. Das Trinkwasser in Chemnitz ist wieder uneingeschränkt trinkbar. Das teilt der Versorger, das Unternehmen Eins, mit. Die in der Trinkwasserverordnung vorgesehenen Grenzwerte werden demnach wieder eingehalten; seit mehr als zwei Wochen zeigten Proben keine Befunde für den coliformen Umweltkeim Serratia fonticola mehr.