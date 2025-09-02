Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Entwarnung vom Versorger: Trinkwasser in Chemnitz wieder keimfrei

Ab sofort wieder ohne Einschränkungen genießbar: Chemnitzer Trinkwasser. Bild: Denise Märkisch
Bild: Denise Märkisch
Chemnitz
Entwarnung vom Versorger: Trinkwasser in Chemnitz wieder keimfrei
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Wegen der Überschreitung von Grenzwerten sollten bestimmte Personengruppen über Wochen hinweg auf den Konsum von Leitungswasser verzichten. Nun bestehe kein Risiko mehr, informiert Eins. Zur Ursache des Problems gibt es erste Vermutungen.

Das Trinkwasser in Chemnitz ist wieder uneingeschränkt trinkbar. Das teilt der Versorger, das Unternehmen Eins, mit. Die in der Trinkwasserverordnung vorgesehenen Grenzwerte werden demnach wieder eingehalten; seit mehr als zwei Wochen zeigten Proben keine Befunde für den coliformen Umweltkeim Serratia fonticola mehr.
