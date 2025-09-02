Entwarnung vom Versorger: Trinkwasser in Chemnitz wieder keimfrei

Chemnitz
Wegen der Überschreitung von Grenzwerten sollten bestimmte Personengruppen über Wochen hinweg auf den Konsum von Leitungswasser verzichten. Nun bestehe kein Risiko mehr, informiert Eins. Zur Ursache des Problems gibt es erste Vermutungen.
Das Trinkwasser in Chemnitz ist wieder uneingeschränkt trinkbar. Das teilt der Versorger, das Unternehmen Eins, mit. Die in der Trinkwasserverordnung vorgesehenen Grenzwerte werden demnach wieder eingehalten; seit mehr als zwei Wochen zeigten Proben keine Befunde für den coliformen Umweltkeim Serratia fonticola mehr.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.