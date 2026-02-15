Erfolgreiche Zucht: Kuba-Schlankboas im Tierpark Chemnitz geboren

Chemnitz
Der Tierpark Chemnitz feiert die Geburt von vier Kuba-Schlankboas. Diese seltene Schlangenart gebärt lebende Junge. Weshalb die Jungtiere vorerst hinter den Kulissen bleiben.
Im Tierpark Chemnitz hat es erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder Nachwuchs bei den Kuba-Schlankboas gegeben. Nach Angaben des Tierparks wurden bereits im November vier Jungtiere geboren. Dies wird als bedeutender Zuchterfolg für die Einrichtung gewertet. Die Kuba-Schlankboa ist die größte Art ihrer Gattung. Weibchen erreichen dabei deutlich...
