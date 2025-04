Erfrischung im Sonnenlandpark Lichtenau: Neuer Wasserspielplatz wird gebaut

Der Sonnenlandpark erweitert sein Angebot mit einem Wasserspielplatz und einem „Hamsterrad“. Im Sommer wird an der nächsten Rutschen-Superlative gebaut.

Es gibt sie beispielsweise auf Marktplätzen in Wiesbaden und Augsburg und sie bieten in heißen Sommern Badespaß: sogenannte Playfountains. Voraussichtlich ab Mai soll so ein Wasserspielplatz von der Firma Ice-World auch im Sonnenlandpark in Lichtenau stehen. In diesen Tagen ist mittels Kran das Zubehör eingeschwebt, zuvor war auf einer Fläche...