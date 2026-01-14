Erhalten Neu-Chemnitzer bald Gutschein-Pakete als Willkommensgruß?

Trotz leerer Kassen wird im Rathaus über Geschenke für Zuzügler diskutiert. Sie könnten so als neue Kunden und Besucher städtischer Einrichtungen gewonnen werden, argumentieren Befürworter. Ob die Rechnung aufgeht?

Die Kassen im Chemnitzer Rathaus sind ziemlich leer. Seit Monaten werden alle möglichen Ausgaben auf den Prüfstand gestellt, Stellen gestrichen, Öffnungszeiten reduziert, Gebühren und Abgaben für die Bürger angehoben.