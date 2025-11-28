Erinnerungen an einen Jugendclub im Heckert: Ausstellung im „Würfel“ am Sonntag

„Wir sind Würfel“: Unter diesem Motto wird in diesen Tagen an den ehemaligen Jugendclub an der Wilhelm-Firl-Straße gedacht. Seit diesem Jahr steht er komplett leer. Aber es kehrt noch einmal Leben zurück.

Fotos sind mehr als Bilder von Ereignissen. Sie sind Erinnerungen. Manchmal halten sie ein Lebensgefühl fest. Genau das passiert am Sonntag in dem ehemaligen Kultclub „Würfel" im Chemnitzer Heckertgebiet an der Wilhelm-Firl-Straße.