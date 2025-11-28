Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Erinnerungen an einen Jugendclub im Heckert: Ausstellung im „Würfel“ am Sonntag

DJ M. Richter, alias „ Zeitklang“, legte am 1986 erstmals im Würfel auf und gehörte zu den Haus-DJs.
DJ M. Richter, alias „ Zeitklang“, legte am 1986 erstmals im Würfel auf und gehörte zu den Haus-DJs. Bild: Würfelarchiv
Aktionen für Kinder auf der Freifläche vor dem Würfel gab es regelmäßig.
Aktionen für Kinder auf der Freifläche vor dem Würfel gab es regelmäßig. Bild: Würfelarchiv
So sah das 1989 im „Würfel“ aus.
So sah das 1989 im „Würfel“ aus. Bild: Würfel-Archiv
Chemnitz
Erinnerungen an einen Jugendclub im Heckert: Ausstellung im „Würfel“ am Sonntag
Von Denise Märkisch
„Wir sind Würfel“: Unter diesem Motto wird in diesen Tagen an den ehemaligen Jugendclub an der Wilhelm-Firl-Straße gedacht. Seit diesem Jahr steht er komplett leer. Aber es kehrt noch einmal Leben zurück.

Fotos sind mehr als Bilder von Ereignissen. Sie sind Erinnerungen. Manchmal halten sie ein Lebensgefühl fest. Genau das passiert am Sonntag in dem ehemaligen Kultclub „Würfel“ im Chemnitzer Heckertgebiet an der Wilhelm-Firl-Straße.
