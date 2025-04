Erneut Hakenkreuze und SS-Runen an Schule in Limbach-Oberfrohna entdeckt

Bereits zum dritten Mal innerhalb einer Woche kam es auf einem Schulgelände zu verfassungsfeindlichen Schmierereien. Auch eine Kita hatte es bereits getroffen.

Limbach-Oberfrohna.

Erneut wurden auf einem Schulgelände in Limbach-Oberfrohna verfassungsfeindliche Symbole gesprüht. Dieses Mal traf es die Geschwister-Scholl-Oberschule. Unbekannte haben sich laut Polizei am Wochenende auf das Schulgelände begeben und brachten dort unter anderem Hakenkreuze und SS-Runen auf der Rückseite der Turnhalle sowie auf Rolltoren und Gullydeckeln an. „Es entstand ein Schadschaden, der auf insgesamt 1000 Euro geschätzt wird“, so eine Polizeisprecherin.

Es handelt sich bereits um den dritten Vorfall dieser Art in Limbach-Oberfrohna innerhalb einer Woche. Am vorangegangenen Wochenende traf es die Goethe-Grundschule in der Jägerstraße im Zentrum von Limbach-Oberfrohna. Auf dem Fußweg vor der Schule und der benachbarten Großsporthalle wurde ein Hakenkreuz gesprüht. In der Nacht zum vergangenen Donnerstag traf es die Kita „Am Wasserturm“. Dort wurden die verfassungsfeindlichen Symbole an der Fassade eines Nebengebäudes angebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro, so eine Polizeisprecherin.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem Personen aufgefallen sind, die sich zu den Zeitpunkten an den benannten Orten aufhielten und die für die Schmierereien verantwortlich sein könnten, wird gebeten, sich beim Polizeirevier in Glauchau unter 03763 640 zu melden. (grun)