Erneut Razzia bei Mitgliedern der rechtsextremen „Chemnitz Revolte“

Fünf Wohnungen wurden am Donnerstag von Polizisten durchsucht. Deren Bewohner sollen im Januar am Überfall auf eine Bar beteiligt gewesen sein.

Die Ermittlungsgruppe „Nigrum" der Kriminalpolizei hat am Donnerstag im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die rechtsextreme „Chemnitz Revolte" fünf weitere Wohnungen in Chemnitz und Burgstädt durchsucht. Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren sollen Ende Januar am Überfall auf die Gäste der Bar „Balboa" im...