Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Erneut Razzia bei Mitgliedern der rechtsextremen „Chemnitz Revolte“

Die „Chemnitz Revolte“ bei der Demonstration gegen die Kulturhauptstadt im Januar.
Die „Chemnitz Revolte“ bei der Demonstration gegen die Kulturhauptstadt im Januar. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Erneut Razzia bei Mitgliedern der rechtsextremen „Chemnitz Revolte“
Von Erik Anke
Fünf Wohnungen wurden am Donnerstag von Polizisten durchsucht. Deren Bewohner sollen im Januar am Überfall auf eine Bar beteiligt gewesen sein.

Die Ermittlungsgruppe „Nigrum“ der Kriminalpolizei hat am Donnerstag im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die rechtsextreme „Chemnitz Revolte“ fünf weitere Wohnungen in Chemnitz und Burgstädt durchsucht. Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren sollen Ende Januar am Überfall auf die Gäste der Bar „Balboa“ im...
