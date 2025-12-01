Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Erneuter Protest gegen Einschnitte in der Chemnitzer Kinder- und Jugendarbeit

Chemnitz
Erneuter Protest gegen Einschnitte in der Chemnitzer Kinder- und Jugendarbeit
Von Benjamin Lummer
Mehrere Träger sollen einem Vorschlag des Rathauses kein Geld mehr erhalten. Gut eine Woche vor der Entscheidung darüber wächst der Widerstand.

Rund 300 Menschen haben am Montagnachmittag gegen Einschnitte in der Kinder- und Jugendarbeit demonstriert. Mit Transparenten ausgestattet, versammelten sie sich auf der Straße Am Rathaus und protestierten gegen eine Förderliste des Rathauses für 2026. Der zufolge sollen 16 Einrichtungen gar keine Förderung mehr erhalten, darunter...
