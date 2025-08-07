Ernüchternde Halbjahresbilanz im Chemnitzer Nahverkehr: Deutlich mehr Fahrgäste, aber kaum mehr Einnahmen

Chemnitz
Der Bedarf an Zuschüssen aus dem Etat der Stadt wird sich laut CVAG trotz höherer Fahrgastzahlen kaum ändern. Kommen die von der Stadtpolitik zuletzt noch abgelehnten Kürzungen im Fahrplan nun bald wieder auf die Tagesordnung?
Mehr Fahrgäste in den Chemnitzer Öffis, vor allem dank Kulturhauptstadt und Deutschlandticket: Mit dieser Bilanz des ersten Halbjahres ließ kürzlich die Chemnitzer Verkehrs-AG aufhorchen. Bis Juni wurden demnach schon mehr als 20 Millionen Fahrgäste gezählt – deutlich mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
